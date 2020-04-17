В ЛНР предложили безопасные варианты проведения «Бессмертного полка – 2020» без угрозы заражения COVID-19
Бессмертный полк в ЛНР 2020 все таки пройдет. В Общественном движении «Луганский экономический союз» предложили два варианта организации акции без угрозы заражения коронавирусной инфекцией.
Первый вариант Бессмертного полка – это дистанционный. Присоединиться к акции можно не выходя из дома.
— Призываем жителей Республики поддержать акцию, разместив фото или портрет участника Великой Отечественной войны в окнах своего дома или квартиры, — говорится в сообщении
Второй вариант сделан для автомобилистов. Водителям все-лишь нужно разместить в салоне авто фотографию своего родственника.
— В период до 9 Мая осуществлять передвижение с размещенными в салоне автомобиля фотографиями или небольших размеров портретами участников Великой Отечественной войны – ваших близких родственников, с портретами которых вы обычно проходите в колоне "Бессмертного полка" в День Победы 9 Мая, — добавили в Общественном движении.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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