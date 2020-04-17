В ЛНР предложили безопасные варианты проведения «Бессмертного полка – 2020» без угрозы заражения COVID-19

17 Апр 2020 2020-04-17T17:07:55+03:00

В 2019 году к Бессмертному полку присоединилось больше 60 тысяч жителей Луганщины

Есть вариант для автомобилистов и тех, кто находится дома на самоизоляции

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Бессмертный полк в ЛНР 2020 все таки пройдет. В Общественном движении «Луганский экономический союз» предложили два варианта организации акции без угрозы заражения коронавирусной инфекцией.

Первый вариант Бессмертного полка – это дистанционный. Присоединиться к акции можно не выходя из дома.

— Призываем жителей Республики поддержать акцию, разместив фото или портрет участника Великой Отечественной войны в окнах своего дома или квартиры, — говорится в сообщении

Второй вариант сделан для автомобилистов. Водителям все-лишь нужно разместить в салоне авто фотографию своего родственника.

— В период до 9 Мая осуществлять передвижение с размещенными в салоне автомобиля фотографиями или небольших размеров портретами участников Великой Отечественной войны – ваших близких родственников, с портретами которых вы обычно проходите в колоне "Бессмертного полка" в День Победы 9 Мая, — добавили в Общественном движении.

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ИСТОЧНИК KP.RU