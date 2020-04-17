Украинская армия мешает работе мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе
Боевики вооруженных формирований Украины мешают работе мониторинговой миссии, не давая ее беспилотникам проводить разведку Новозвановки и Троицкого. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
— В течение недели нами отмечена работа маневренных групп радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из состава 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы по подавлению каналов управления и навигации беспилотного летательного аппарата (БПЛА) миссии ОБСЕ, — говорится в сообщении.
По словам официального представителя Народной милиции ЛНР, таким образом боевики пытаются скрыть запрещенную Минском военную технику.
— Патрули Миссии были вынуждены прекратить воздушное наблюдение за оккупированной Украиной территорией и вернуть беспилотные летательные аппараты к месту взлета во избежание их утраты, — добавил Осадчий.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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