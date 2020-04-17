Украинская армия мешает работе мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе

17 Апр 2020 2020-04-17T20:43:33+03:00

Главы администраций населенных пунктов под контролем Киева, просят у командования бригад ВСУ убрать технику из жилых районов. Фото: zn.ua

Беспилотник ОБСЕ не может проводить разведку у Новозвановки и Троицкого из-за радиоэлектронных помех

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Боевики вооруженных формирований Украины мешают работе мониторинговой миссии, не давая ее беспилотникам проводить разведку Новозвановки и Троицкого. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— В течение недели нами отмечена работа маневренных групп радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из состава 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы по подавлению каналов управления и навигации беспилотного летательного аппарата (БПЛА) миссии ОБСЕ, — говорится в сообщении.

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР, таким образом боевики пытаются скрыть запрещенную Минском военную технику.

— Патрули Миссии были вынуждены прекратить воздушное наблюдение за оккупированной Украиной территорией и вернуть беспилотные летательные аппараты к месту взлета во избежание их утраты, — добавил Осадчий.

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ИСТОЧНИК KP.RU