2020-04-17T12:57:38+03:00
Коронавирус Covid-19

От коронавируса в ДНР лечатся 30 человек

Об этом сообщили в Минздраве Донецкой Народной Республики
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время зафиксировано 32 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в ДНРЗа все время зафиксировано 32 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в ДНРФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За все время зафиксировано 32 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в ДНР. Об этом сообщают в министерстве здравоохранения Республики. 6 случаев из этого количества выявили за последние сутки. Случаев с летальным исходом – не зафиксировано.

- Двое из 32 человек – выписаны из больниц с полным выздоровлением. 30 человек продолжают проходить лечение, - сообщили в ведомстве. - За последние сутки по данным Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф взяты под наблюдение 14 человек. Из них 12 госпитализированы, двое - самоизолированы на дому.

Также сообщается, что за сутки на «Горячую линию» министерства здравоохранения Республики по вопросам предотвращения коронавирусной инфекции поступило 506 звонков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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