Власти ДНР помогут освобожденным из украинского плена в получении паспортов

17 Апр 2020 2020-04-17T14:34:13+03:00

В ходе обмена пленными между ДНР получила девять человек

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Власти Донецкой Народной Республики помогут бывшим пленникам Украины в оформлении внутреннего паспорта и других документов. Об этом заявила представитель ДНР в Минской подгруппе по гуманитарным вопросам, уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.

— Этим людям в дальнейшем будет оказана помощь в содействии получения паспортов ДНР и иных документов, — сообщила Дарья Морозова.

Напомним, что 16 апреля состоялся первый в 2020 году обмен пленными между ДНР и Украиной. Следующие две недели вернувшиеся должны будут провести на карантине в связи с угрозой распространения COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU