2020-04-17T11:49:00+03:00
Политика

В Донбассе мошенник попросил у сердобольной старушки попить воды и оставил ее без денег

В Красном Лимане обворовали 83-летнюю жительницу
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Мошенники часто пользуются добротой пожилых людей и готовностью помочь другим. Фото: bloha.infoМошенники часто пользуются добротой пожилых людей и готовностью помочь другим. Фото: bloha.info
Изменить размер текста:

В подконтрольном Украине Лимане (до переименования – Красный Лиман) неизвестный мужчина лишил 83-летнюю жительницу сбережений – обманом выкрал 8 тысяч гривен (20 тысяч рублей). Под предлогом размена денег злоумышленник узнал, где женщина хранит деньги, после чего завладел ими и исчез.

- Днем в дверь квартиры 83-летней жительницы Лимана позвонил неизвестный мужчина. Он представился знакомым соседки и попросил разменять тысячу гривен. Мошенник увидел, где женщина хранит деньги, после чего попросил принести ему воды. Пока старушка ходила на кухню, ее гость исчез, прихватив 8 тысяч гривен, которые хранились в комнате, – рассказали в полиции Славянского района.

В полиции возбудили уголовное дело по факту кражи и ищут злодея. А также напоминают пожилым и более молодым жителям, чтобы были бдительными, не пускали в дом посторонних лиц и не проводили никаких операций с деньгами. Не ясно только, как быть в таком случае с человеческим соучастием и готовностью помочь другим?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мошенники и грабители терроризируют во время карантина подконтрольный Киеву Донбасс

Это вынуждены признать в местной полиции (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крупное предприятие Луганска обеспечило доставку продуктов в города, где ограничено движение транспорта
В Донбассе мошенник попросил у сердобольной старушки попить воды и оставил ее без денег
Кобцева: Мы боремся за всех сторонников ЛНР, но не все сохраняют верность своим взглядам
В качестве символа Луганска будет использоваться и прежнее название города - Ворошиловград
Погода в Луганске на день: 17 апреля будет теплом, но ожидаются сильные порывы ветра
В ДНР могут изолировать отдельные территории в случае ухудшения эпидситуации
«Скучающий флешмоб» подхватила филармония Донецка
Погода в Донецке на день: 17 апреля небо будет затянуто облаками, но осадков не будет
Музыкальная группа Народной милиции ЛНР отменила концертный тур из-за COVID-19
В ЛНР пасхальные куличи бесплатно раздадут нуждающимся жителям
«О его смерти сообщали в соцсетях»: В ДНР выздоровел еще один заразившийся коронавирусом
Молодежь ЛНР передала бойцам на линии фронта пасхальные подарки
В ДНР штраф за нарушения режима самоизоляции - до 60 тысяч рублей
Коронавирус в ДНР выявили еще у 6 жителей
За массовое заражение коронавирусом в ДНР возбуждено уголовное дело
В ДНР ветераны Великой Отечественной войны получат по 75 тысяч рублей к юбилею Победы
За сутки в ДНР госпитализированы 10 человек с подозрением на коронавирус
Какие предприятия Донецка работают по доставке еды: контакты и адреса
Когда в Донецке выключат отопление?
Театр на диване: Ретро-шоу "Истории нашего двора" дончане смогут на портале "Культура Донбасса"
До 12 млн масок в месяц: В ДНР к маю увеличат производство масок в шесть раз
В ЛНР состоялся обмен пленными с Украиной
"На костылях, но главное - на свободе": Многие освобожденные из украинского плена нуждаются в помощи медиков
Мошенники и грабители терроризируют во время карантина подконтрольный Киеву Донбасс
За все время коронавирус в ДНР выявили у 26 человек
В Донецке можно будет купить «Ленина на броневике» за 39 рублей
Состоялся обмен пленными: Украина передала ДНР 10 человек
Возле КПП "Горловка" начался обмен пленными