В Донбассе мошенник попросил у сердобольной старушки попить воды и оставил ее без денег

17 Апр 2020 2020-04-17T11:49:00+03:00

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В подконтрольном Украине Лимане (до переименования – Красный Лиман) неизвестный мужчина лишил 83-летнюю жительницу сбережений – обманом выкрал 8 тысяч гривен (20 тысяч рублей). Под предлогом размена денег злоумышленник узнал, где женщина хранит деньги, после чего завладел ими и исчез.

- Днем в дверь квартиры 83-летней жительницы Лимана позвонил неизвестный мужчина. Он представился знакомым соседки и попросил разменять тысячу гривен. Мошенник увидел, где женщина хранит деньги, после чего попросил принести ему воды. Пока старушка ходила на кухню, ее гость исчез, прихватив 8 тысяч гривен, которые хранились в комнате, – рассказали в полиции Славянского района.

В полиции возбудили уголовное дело по факту кражи и ищут злодея. А также напоминают пожилым и более молодым жителям, чтобы были бдительными, не пускали в дом посторонних лиц и не проводили никаких операций с деньгами. Не ясно только, как быть в таком случае с человеческим соучастием и готовностью помочь другим?

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ИСТОЧНИК KP.RU