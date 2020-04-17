Кобцева: Мы боремся за всех сторонников ЛНР, но не все сохраняют верность своим взглядам

17 Апр 2020 2020-04-17T11:13:41+03:00

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ЛНР борется за освобождение из украинских застенков всех своих сторонников, но некоторые из них оказываются предателями и используют обмен пленными в своих корыстных целях.

Так она прокомментировала отказ возвращаться в ЛНР одного из удерживавшихся на территории Украины лиц, который заявил, что воспользовался возможностью участвовать в обмене пленными для того, чтобы получить процессуальную очистку.

- К сожалению, во все времена были, есть и остаются предатели и трусы. (Отказавшийся от обмена Дмитрий) Бижко - один из них. В 2014 году, когда он прибыл на территорию ЛНР и поддержал народ Донбасса в отстаивании своих интересов, мы его приняли в свои ряды, до 2018 года он был военнослужащим Народной милиции. И с момента его ареста и до сегодняшнего дня Республика боролась за его освобождение, заявила представитель Республики в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

Конечно, годы нахождения в застенках СБУ сыграли свою роль, и Бижко мог сломаться, но Республика никогда не бросала и не бросает своих людей. Бижко был помилован указом президента Украины.

Вчера состоялся очередной обмен пленных между ЛДНР и Украиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU