Украина открыла огонь по окраинам Донецка и Ясиноватой, есть повреждения

17 Апр 2020 2020-04-17T13:21:32+03:00

За предыдущий отчетный период ВСУ три раза нарушили «перемирие», использовав 7 единиц боеприпасов. Фото: архив представительства ДНР в СЦКК

Украина три раза за сутки нарушила «перемирие»

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За прошедшие сутки украинская армия три раза нарушила режим прекращения огня в направлении Донецкой Народной Республики. Обстреляны были Ясиноватая и окраины Донецка, в том числе поселок шахты «Трудовская» и село Веселое. Об этом утром сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 10 единиц, — говорится в сообщении. — При обстрелах применялись зенитные установки, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

По данным представительства жертв среди мирного населения нет. В результате обстрела нашли повреждения в остеклении моторно-вагонного депо Ясиноватой.

Напомним, что ранее 16 апреля между Республиками Донбасса и Украиной завершился обмен пленными. Большинству бывших удерживаемых Киевом людей по возвращению в Республику понадобилась медицинская помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU