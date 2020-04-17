2020-04-17T12:22:51+03:00
Общество

Крупное предприятие Луганска обеспечило доставку продуктов в города, где ограничено движение транспорта

После каждой поездки машины доставки дезинфицируются
Екатерина Сорока
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По последним данным Минздрава в ЛНР подтверждены 17 случаев заражения коронавирусом. Фото: ЛИЦПо последним данным Минздрава в ЛНР подтверждены 17 случаев заражения коронавирусом. Фото: ЛИЦ
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В нескольких городах ЛНР временно было введено ограничение на передвижение людей и транспорта с целью недопущения распространения коронавируса. Чтобы поддержать местных жителей в это непростое время, предприятие «Луганск-Нива» обеспечивает доставку продукции своего производства в эти районы. Об этом сообщила председатель наблюдательного совета предприятия Зинаида Наден.

— Доставка продолжается, мы подали списки транспорта, который туда идет, люди проинструктированы, люди имеют средства дезинфекции. По возвращении машина сразу идет на мойку и обеззараживание, поэтому работаем, возим продукцию, — рассказала Наден.

Напомним, что ранее Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧПСК) при Правительстве ЛНР прекратила транспортное сообщество с Первомайском, а также ввела ограничение на передвижение людей и автомобилей в Красном Луче и Антраците.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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