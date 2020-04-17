В ДНР могут изолировать отдельные территории в случае ухудшения эпидситуации

17 Апр 2020 2020-04-17T09:56:37+03:00

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Во время видеоконференции с местными властями Глава ДНР Денис Пушилин поручил подготовить предложения относительно обеспечения режима изоляции отдельных территорий, включая мероприятия по ограничению доступа людей и транспорта на такие территории. Срок – до 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службы Главы ДНР.

- Очень надеюсь, что нам не придется воспользоваться данными наработками, но, тем не менее, мы должны быть готовы к любому развитию ситуации, – подчеркнул Денис Пушилин.

Он напомнил, что для жителей поселка Новый Свет, на территории которого расположена Старобешевская ТЭС, введена вынужденная мера – пропускной режим.

Тем временем, в Первомайске Луганской Народной Республики введен строгий режим самоизоляции. Это третий город в ЛНР, где власти пошли на такие меры из-за ухудшения эпидситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU