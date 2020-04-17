2020-04-17T09:30:39+03:00
Звезды

«Скучающий флешмоб» подхватила филармония Донецка

Зрители и артисты с нетерпением ждут встречи
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Заслуженная артистка Украины Анна Братусь. Фото: filarmonia-donetsk.ruЗаслуженная артистка Украины Анна Братусь. Фото: filarmonia-donetsk.ru
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Пока в республиках сохраняется запрет на проведение культурно-массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, артисты не дают скучать зрителям. Организованы показаны спектаклей и концертов онлайн, а сами деятели культуры приняли участие в «Скучающем флешмобе», показав, как сильно они тоскуют за донецким зрителем. Эстафету подхватила Донецкая филармония.

Дирижер, автор полюбившихся публике рок-хитов Даниил Милка. Фото: filarmonia-donetsk.ru

Дирижер, автор полюбившихся публике рок-хитов Даниил Милка. Фото: filarmonia-donetsk.ru

- Сохраняя веру в скорейшую встречу и чувство юмора, которое, как известно, помогает пережить любой катаклизм, Донецкая государственная академическая филармония с удовольствием присоединилась к охватившему всю Россию «Скучающему флешмобу», приняв эстафету от Донецкого республиканского академического театра юного зрителя Макеевки. Участие в этом флешмобе принимают театры и музеи, филармонии и библиотеки, именитые коллективы и простые зрители, слушатели, читатели. Мы же передаем эстафету дорогим коллегам из Донбасс Оперы, - рассказали представители филармонии Донецка.

Остается надеяться, что разлука не затянется надолго и вскоре зрители снова будут рукоплескать шедеврам мировой классики, рок-хитам и шлягерам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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