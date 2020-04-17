Погода в Донецке на день: 17 апреля небо будет затянуто облаками, но осадков не будет

17 Апр 2020 2020-04-17T08:29:57+03:00

За последние 130 лет 17 апреля в Донецке самая высокая температура была 22 градуса, а самаянизкая – минус 6 градусов. Фото: vk.com/citydon

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Погода в Донецке на 17 апреля обещает быть облачной. С самого утра небо начнет покрываться облаками. К середине дня уже практически нельзя будет увидеть солнце. Но это не значит, что оно неожиданно перестанет греть. Воздух в этот день прогреется до 16 градусов тепла и сохранится такой до самого вечера.

Хоть небо и будет все в облаках, но осадков не будет. Синоптики прогнозируют только повышение скорости ветра – до 18 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. 17 апреля отмечается день памяти преподобного Иосифа, песнописца и творца канонов. На этот день в старину люди выходили из дома, чтобы обратиться к журавлям – борцам со злом и защитникам от нечисти. Также предки заметили, если днем 17 апреля было жарко, а ночью прохладно, то это к хорошей погоду.

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ИСТОЧНИК KP.RU