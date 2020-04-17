Погода в Луганске на день: 17 апреля будет теплом, но ожидаются сильные порывы ветра

17 Апр 2020 2020-04-17T10:33:22+03:00

3а 179 лет 17 апреля в Луганске самая низка температура была минус 4 градуса, а самая высокая – 24 градуса. Фото: Марина Малярчук

Изменить размер текста: A A

Погода в Луганске на 17 апреля ожидается теплой. Воздух прогреется до 14 градусов тепла. Однако местами будут сильные порывы ветра до 20 метров с секунду. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— С 21.00 16 апреля до 21.00 17 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов тепла, местами на поверхности почвы заморозки от нуля до 3 градусов ниже нуля, днем – плюс 9-14 градусов, — говорится в сообщении.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ожидается от плюс 1 – 2 градуса, днем – 12-14 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью составит 2 – 4 градуса тепла ночью и плюс 11-13 градусов днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 4-6 градусов тепла ночью до 12-14 градусов выше нуля днем.

Читайте также:

В ЛНР пасхальные куличи бесплатно раздадут нуждающимся жителям

Нуждающиеся жители ЛНР к Пасхе получат 15 тыс. бесплатных куличей от "Луганск-Нивы" (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU