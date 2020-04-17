2020-04-17T15:33:56+03:00
Общество

В ДНР серия из пяти билетиков в транспорт будет посвящена юбилею великой Победы

Майский талон посвящен вехам Великой Отечественной войны
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Серия посвящена юбилею Великой Победы. Фото: КП "Донэлектроавтотранс"Серия посвящена юбилею Великой Победы. Фото: КП "Донэлектроавтотранс"
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В Донецке в начале мая в реализацию поступят талоны в муниципальный транспорт с дизайном, посвященным Дню Победы.

КП "Донэлектроавтотранс" к 75-летию Великой Победы выпустили целую серию, состоящую из пяти билетов.

Каждый билет из серии посвящен вехам Великой Отечественной войны. На них изображены монументы солдатам-освободителям, знаменитое фото взятия Рейхстага, а также шествие Бессмертного Полка. Все это остается святым для дончан, которые не дали переписать свою историю, переименовать свои улицы и свергнуть памятники тем, кто 75 лет назад ценой нечеловеческих усилий добыл всем нам мир.

Источник "Комсомолки" поведал, что в продажу такие билеты поступят с 4 мая. А мы напоминаем, что цена проезда в муниципальном транспорте остается 6 рублей.

Ранее стало известно, что к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне ветераны, проживающие на территории Республики, получат по 75 тысяч рублей. Об этом сообщил сегодня Денис Пушилин на совещании с главами администраций городов и районов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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