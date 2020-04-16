2020-04-16T22:07:30+03:00
Общество

В ЛНР пасхальные куличи бесплатно раздадут нуждающимся жителям

Нуждающиеся жители ЛНР к Пасхе получат 15 тыс. бесплатных куличей от "Луганск-Нивы"
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Куличи успеют раздать к праздникам. Фото: ЛИЦКуличи успеют раздать к праздникам. Фото: ЛИЦ
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Публичное акционерное общество (ПАО) "Луганск-Нива" до выходных планирует завершить выдачу бесплатных пасхальных куличей жителям Республики из социально незащищенных категорий.

- Когда подходят такие праздники как Пасха, наше предприятие всегда вспоминает о детях в детских домах, стариках в домах престарелых, людях, которые не в состоянии испечь себе куличи, поэтому мы традиционно каждый год выделяем определенное количество пасхальных куличей для того, чтобы отдать их людям, которые в этом нуждаются, подарить им чувство праздника, - сообщила председатель наблюдательного совета ПАО Зинаида Наден.

В частности, куличи от "Луганск-Нивы" получат более 15 тыс. социально незащищенных граждан, дополнительно же праздничное лакомство будет передано подопечным детских домов Луганска и Лутугинской специальной (коррекционной) школы-интерната.

Планируют закончить выдачу куличей завтра к концу дня. Это напряженная работа, потому что нужно не только испечь куличи, нужно их еще и украсить, а это требует много ручного труда. Но зато нуждающиеся получат гостинец к празднику.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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