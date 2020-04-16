«О его смерти сообщали в соцсетях»: В ДНР выздоровел еще один заразившийся коронавирусом

16 Апр 2020 2020-04-16T21:53:38+03:00

62-летний мужчина, ездивший в Украину, уже завтра может вернуться в семью

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В Амросиевке готовится к выписке 62-летний мужчина, у которого COVID-19 выявили 3 апреля. Как мы сообщали, работающий житель Республики ездил в Курахово (подконтрольный Киеву Донбасс) получать пенсию.

- Этот житель сейчас лежит у нас в Амвросиевской больнице; в соцсетях распускали слухи, что он умер. На самом же деле его могут выписать уже завтра. Мужчина здоров и, если второй тест на коронавирус покажет отрицательный результат, отправится домой, - рассказала «Комсомольской правде» глава Минздрава Ольга Долгошапко.

Этот мужчина какое-то время после возвращения из Украины ходил на работу. И как следствие - заразил часть своих коллег. Сейчас они находятся в инфекционных стационарах. Болезнь у них протекает в легкой форме.

Напомним, что самыми первыми в Республике выздоровели женщина с сынишкой, ездившая к супругу в Москву. Она не согласилась рассказать свою историю. Главное, говорит, что все закончилось благополучно.

На текущий момент в ДНР всего зафиксировано 32 случая заражения коронавирусом. 29 жителей продолжают лечение. Под наблюдением врачей в стационарах находится 239 человек. Еще 8 657 - на самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU