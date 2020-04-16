Музыкальная группа Народной милиции ЛНР отменила концертный тур из-за COVID-19

16 Апр 2020 2020-04-16T23:02:08+03:00

В туре ансамбль планирует раздавать бесплатно новый альбом «Нас миллионы русских» и предыдущий «Журавли», изданный совместно с Иосифом Кобзоном. Фото: vk.com/novoross2ak

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Ансамбль Народной милиции ЛНР «Новороссия» отменил свой концертный тур, посвященный выходу нового музыкального альбома «Нас миллионы русских». Причиной стала угроза распространения коронавируса.

Ансамбль планировал организовать концерты в городах Республик Донбасса и России, в том числе в Крыму. Но до тех пор, поклонники могут послушать новый альбом в социальных сетях. Об этом сообщил руководитель ансамбля Роман Разум.

— Вышел новый альбом, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и буквально вчера, из-за ситуации с коронавирусом, мы его в свободном доступе выложили в сеть, — рассказал Разум. — Ждем окончания карантина. Как только отменят – сделаем тур.

Когда карантин закончится, «Новороссия» возобновит концерты. Там поклонники их творчества в качестве компенсации за ожидание фанаты смогут получить бесплатно физический экземпляр альбома в виде диска.

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ИСТОЧНИК KP.RU