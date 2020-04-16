Коронавирус в ДНР выявили еще у 6 жителей
Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщило о новых случаях заражения коронавирусом в ДНР. Covid-19 выявлен еще у шести жителей.
В Минздраве Республики рассказали, что из числа новых зараженных есть такие, кто посещал 16-ю горбольницу Донецка. В связи с этим во втором хирургическом отделении проводятся карантинно-профилактические мероприятия.
Больница работает только на прием ургентных больных. Все плановые пациенты будут перенаправлены в другие учреждения здравоохранения, - отметили в учреждении здравоохранения ДНР.
За все время в Республике зафиксировано 32 случая заражения коронавирусом. Два пациента выздоровели и были выписаны из больницы. Лечения продолжают 30 жителей ДНР.
По данным на 10.00, под наблюдением медиков в условиях стационара находится 239 человек. Еще 8 657 человек – на самоизоляции на дому
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ИСТОЧНИК KP.RU