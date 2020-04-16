2020-04-16T20:20:06+03:00
Общество

Молодежь ЛНР передала бойцам на линии фронта пасхальные подарки

К подаркам были приложены открытки, сделанные дошкольниками специально для военнослужащих
Екатерина Сорока
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Сбором подарков занимались сразу несколько организаций. Фото: lug-info.comСбором подарков занимались сразу несколько организаций. Фото: lug-info.com
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Молодые люди из Брянки передали пасхальные подарки бойцам Народной милиции ЛНР на линии фронта. В подарки входили сладости, выпечка, праздничные куличи и крашеные яйца. А дошкольники положили в посылку открытки с поздравлениями, которые они сделали специально для военнослужащих. Об этом сообщил сегодня начальник отдела молодежи и спорта горадминистрации Брянки Андрей Гриценко.

— Подарки – домашняя консервация, выпечка. Сбор денег запрещен, в обычных продуктах бойцы не нуждаются, их обеспечивает Народная милиция ЛНР, — рассказал Гриценко. — Приятно отметить, что в данной акции приняли участие и самые маленькие брянковчане. Они приготовили для защитников поделки, изготовленные собственноручно. Это поднимает дух бойцов и веру в них простых граждан!

Добавим, что «Посылка для солдата» собирается общими усилиям горожан на знаменательные даты. Это уже стало своего рода традицией, которая повторяется каждый год на Новый год, День защитника Отечества, Пасху и другие праздники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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