2020-04-16T19:29:39+03:00
Коронавирус Covid-19

За массовое заражение коронавирусом в ДНР возбуждено уголовное дело

Генпрокуратура подозревает врача
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИНОльга ГАЛЬСКАЯ
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Генпрокуратура подозревает врача в заражении людей коронавирусомГенпрокуратура подозревает врача в заражении людей коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении врача одной из больниц. Это первое подобное дело за всю историю Республики.

Дело возбуждено по результатам проверки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.

- Выводы, сделанные по результатам проверки дали основания для возбуждения дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 275 УК ДНР, - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. - Дело расследуется по факту нарушения врачом санитарно-эпидемиологических правил, что по неосторожности повлекло массовое заболевание людей.

Кстати, 28 марта 2020 года Народный Совет ужесточил санкции по этой статье.

Согласно Закону, нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание , наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. Либо лишением свободы от года до трех лет.

Если же в результате нарушения санитарно-эпидемиологических правил погибли люди – санкция по статье предусмотрена в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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