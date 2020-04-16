В ДНР штраф за нарушения режима самоизоляции - до 60 тысяч рублей
Полицейские Республики регулярно проводят проверки граждан, находящихся в режиме самоизоляции. Об этом сообщает центр общественных связей МВД ДНР.
- Жители Республики при пересечении границы государства заполняют добровольное информированное согласие на самоизоляцию и обязуются на протяжении 14 дней находиться дома и избегать контактов с другими лицами.Большинство граждан осознают сложившуюся ситуацию и ответственно относятся к выполнению обязательств, - подчеркнули в ведомстве.
За нарушения режима самоизоляции, сотрудники полиции составляют административные протоколы. Штраф - в размере от 30 до 60 тысяч рублей, на должностных лиц – от 40 до 80 тысяч рублей, на физических лиц-предпринимателей – от 80 до 100 тысяч рублей.
А за повторное нарушение - штраф еще больше - от 60 до 300 тысяч рублей для граждан, на должностных лиц – от 80 до 300 тысяч рублей, на физических лиц-предпринимателей – от 100 до 300 тысяч рублей.
Штраф нужно заплатить в течении 15 дней, иначе его взыщут принудительно и, более того, в двойном размере.
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ИСТОЧНИК KP.RU