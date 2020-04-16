В ДНР штраф за нарушения режима самоизоляции - до 60 тысяч рублей

16 Апр 2020 2020-04-16T19:52:59+03:00

А за повторное нарушение - до 300 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Полицейские Республики регулярно проводят проверки граждан, находящихся в режиме самоизоляции. Об этом сообщает центр общественных связей МВД ДНР.

- Жители Республики при пересечении границы государства заполняют добровольное информированное согласие на самоизоляцию и обязуются на протяжении 14 дней находиться дома и избегать контактов с другими лицами.Большинство граждан осознают сложившуюся ситуацию и ответственно относятся к выполнению обязательств, - подчеркнули в ведомстве.

За нарушения режима самоизоляции, сотрудники полиции составляют административные протоколы. Штраф - в размере от 30 до 60 тысяч рублей, на должностных лиц – от 40 до 80 тысяч рублей, на физических лиц-предпринимателей – от 80 до 100 тысяч рублей.

А за повторное нарушение - штраф еще больше - от 60 до 300 тысяч рублей для граждан, на должностных лиц – от 80 до 300 тысяч рублей, на физических лиц-предпринимателей – от 100 до 300 тысяч рублей.

Штраф нужно заплатить в течении 15 дней, иначе его взыщут принудительно и, более того, в двойном размере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фоторепортаж: как спасатели Республики тренируются дезинфицировать транспорт, помещения и территорию

Сотрудники МЧС ДНР провели учения (подробнее)

Как дончанам пережить удаленку?

Наш эксперт - психолог дал дельные советы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU