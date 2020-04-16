В ДНР ветераны Великой Отечественной войны получат по 75 тысяч рублей к юбилею Победы
К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне ветераны, проживающие на территории Республики, получат по 75 тысяч рублей. Об этом сообщил сегодня Денис Пушилин на совещании с главами администраций городов и районов.
— Ветераны Великой Отечественной войны получат единоразовую выплату размером 75 тысяч рублей к 75-летию Победы. Соответствующий указ уже подписан», – сообщил Денис Пушилин, — говорится в сообщении.
Напомним, что проведение Парада Победы и Дня Республики в Донецке в этом году все еще стоит под вопросом в связи с угрозой распространения коронавируса. Окончательное решение будет принято ближе к знаменательным датам.
— На сегодняшний день в связи с действием режима повышенной готовности и эпидемиологической обстановкой в Республике проведение массовых мероприятий отменено. Эти обстоятельства вынуждают, конечно, пересмотреть и формат празднования наших основных и любимых населением праздников – Дня Победы и Дня Республики. Многое зависит от того, как будет дальше развиваться ситуация, — добавил Глава ДНР.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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