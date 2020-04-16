За сутки в ДНР госпитализированы 10 человек с подозрением на коронавирус

16 Апр 2020 2020-04-16T19:42:15+03:00

В больницах ДНР с подозрением на COVID-19 находится 239 человек, 8657 – в режиме самоизоляции на дому

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Десять человек госпитализированы в медицинские учреждения ДНР за минувшие сутки с подозрением на коронавирусную инфекцию.

- За последние сутки по данным Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф взяты под наблюдение 15 человек, 10 госпитализированы, пять самоизолированы на дому, - сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

Выписаны из отделений с полным выздоровлением и дважды отрицательными результатами на COVID-19 – 58 человек, из числа госпитализированных с подозрением на COVID-19.

Кроме того, стало известно, что предприятия ДНР способны значительно нарастить объемы изготовления средств индивидуальной защиты в рамках мер по борьбе с COVID-19.

Минпромторгом проработан вопрос об организации производства к 5 мая новой технологической линии, что позволит выпускать в месяц более 9 миллионов масок.

Коронавирус в ДНР за все время медики выявили у 32 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU