За сутки в ДНР госпитализированы 10 человек с подозрением на коронавирус
Десять человек госпитализированы в медицинские учреждения ДНР за минувшие сутки с подозрением на коронавирусную инфекцию.
- За последние сутки по данным Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф взяты под наблюдение 15 человек, 10 госпитализированы, пять самоизолированы на дому, - сообщили в министерстве здравоохранения Республики.
Выписаны из отделений с полным выздоровлением и дважды отрицательными результатами на COVID-19 – 58 человек, из числа госпитализированных с подозрением на COVID-19.
Кроме того, стало известно, что предприятия ДНР способны значительно нарастить объемы изготовления средств индивидуальной защиты в рамках мер по борьбе с COVID-19.
Минпромторгом проработан вопрос об организации производства к 5 мая новой технологической линии, что позволит выпускать в месяц более 9 миллионов масок.
Коронавирус в ДНР за все время медики выявили у 32 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU