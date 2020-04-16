Какие предприятия Донецка работают по доставке еды: контакты и адреса

16 Апр 2020 2020-04-16T16:46:01+03:00

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Министерство промышленности и торговли Донецкой Народной Республики представили список предприятий Республики, которые не дадут нам помереть голодной смертью в условиях самоизоляции.

- Общее количество предприятий общественного питания, имеющих службу доставки, составляет 134 объекта. - сообщили в минпромторге ДНР. - Организующих обслуживание на вынос — 250 объектов. Количество предприятий общественного питания и имеющих службу доставки, и организующих обслуживание на вынос, составляет 117 объектов.

Сейчас в условиях кризиса все эти предприятия вынуждены конкурировать между собой, а потому у потребителя всегда есть выбор - в цене, качестве обслуживания и приготовления блюда. Другой вопрос - хватит ли у дончан средств на такое обслуживание? Особенно, когда большинство работает на удаленке и потеряли большую часть доходов.

Полный перечень контактов предприятий, где вы можете заказать еду с доставкой на дом.

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ИСТОЧНИК KP.RU