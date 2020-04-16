2020-04-16T15:59:09+03:00
Общество

Когда в Донецке выключат отопление?

Глава Республики распорядился продлить отопительный сезон
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Отопление пока отключать не будут. Фото: google.comОтопление пока отключать не будут. Фото: google.com
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Местные органы власти должны подготовить распоряжения о продлении отопительного сезона до 22 апреля.

Весна в этом году выдалась хоть и ранняя, но капризная: с ночными заморозками, мокрым снегом и порывистым ветром. Только вчера за окном мел мокрый снег, а порывы ветра достигали 24 м/с.

- Поручение главам городов и районов — подготовить распоряжения о продлении отопительного сезона до 22 апреля, — отметил Пушилин.

Связано это с тем, что сейчас в вынужденной изоляции из-за угрозы коронавирусной инфекции большое число людей находится дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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