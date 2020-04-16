Театр на диване: Ретро-шоу "Истории нашего двора" дончане смогут на портале "Культура Донбасса"

16 Апр 2020 2020-04-16T15:19:41+03:00

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Изоляция не повод остаться без культурных мероприятий. Сегодня муздрама представляет еще один спектакль из "Золотого фонда театра"- ретро-шоу в 2-х действиях по мотивам песен 60-70-х гг. ХХ века «Истории нашего двора».

Спектакль был приурочен к 140-летию Донецка и стал настоящим подарком его жителям. Долгие годы он остается в числе самых востребованных постановок, ведь его сюжет отражает истинно донецкий характер людей неунывающих, способных одинаково хорошо трудиться, отдыхать и любить. Автор либретто, режиссер-постановщик и хореограф – заслуженный деятель искусств Украины Василий Маслий

Запись (2009 г.) премьерного показа можно увидеть 16 апреля в 17.00 на портале «Культура Донбасса» и Youtube-канале театра. https://culture-dnr.ru/video/smotret-online/377-donet.. https://youtu.be/HGzP3EUnWUU

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ИСТОЧНИК KP.RU