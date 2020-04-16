До 12 млн масок в месяц: В ДНР к маю увеличат производство масок в шесть раз

16 Апр 2020 2020-04-16T15:11:15+03:00

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Предприятия ДНР способны значительно нарастить объемы изготовления средств индивидуальной защиты в рамках мер по борьбе с COVID-19.

- Проведена инвентаризация простаивающих производственных мощностей в Республике с целью определения возможности расширения производства средств индивидуальной защиты, - сообщила сегодня во время видеоконференции Главы ДНР Дениса Пушилина с главами городов и районов ДНР руководитель межведомственного оперативного штаба по противодействию короновирусной инфекции, начальник контрольного управления Администрации Главы ДНР Ольга Король. - По состоянию на 16 апреля к их производству привлечены 13 предприятий легкой промышленности, что позволяет обеспечить выпуск более 2 миллионов масок в месяц при работе в три смены. Минпромторгом проработан вопрос об организации производства к 5 мая новой технологической линии, что позволит выпускать в месяц более 9 миллионов масок.

А значит, потенциальный объем производства масок в ДНР составит почти 12 миллионов штук в месяц.

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ИСТОЧНИК KP.RU