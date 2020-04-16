2020-04-16T14:23:38+03:00
Политика

В ЛНР состоялся обмен пленными с Украиной

Луганская Народная Республика получила от Украины четыре человека, передала - 11
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста контролировали обмен. Фото: ДАНСотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста контролировали обмен. Фото: ДАН
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Луганская Народная Республика и Киев завершили согласованный в рамках Контактной группы обмен удерживаемыми лицами. Об этом на линии соприкосновения в районе моста у Счастья, где происходит обмен, сообщила представитель Республики в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

Украинская сторона передала ЛНР четырех человек, Республика - 11 удерживавшихся лиц.

Также сегодня успешно прошел обмен пленными на КПП "Горловка". Украина передала ДНР 10 человек.Некоторые из освобожденных из украинского плена нуждаются в медицинской помощи.

Ранее крупнейший за два года обмен удерживаемыми лицами между Республиками Донбасса и Киевом состоялся 29 декабря 2019 года в районе пункта пропуска через линию соприкосновения "Горловка-Майорское" в зоне ответственности ДНР. В результате обмена ЛНР передала украинской стороне 25 человек и получила 63.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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