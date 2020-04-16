2020-04-16T11:41:03+03:00
Коронавирус Covid-19

За все время коронавирус в ДНР выявили у 26 человек

В минздраве рассказали актуальную информацию о коронавирусе в ДНР на 16 апреля
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время коронавирус в ДНР выявили у 26 человекЗа все время коронавирус в ДНР выявили у 26 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в ДНР за все время медики выявили у 26 человек. Из них четыре случая - диагностировали вчера. Об этом сообщают в Минздраве Донецкой Народной Республики.

- По состоянию на 10.00 зарегистрированных и подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории Донецкой Народной Республики – 26. Летальных случаев – 0. Выписаны с выздоровлением – 2. Находятся на лечении 24 человека, - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Под наблюдением врачей на сегодняшний день в условиях стационара находится 239 человек по всей Республике. Еще 8 657 человек – на самоизоляции на дому. Выполнение обязательств по самоизоляции контролируют сотрудники полиции. За нарушение мер противодействия распространения коронавируса – предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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