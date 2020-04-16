Погода в Луганске на день: 16 апреля в ЛНР будет +12

16 Апр 2020 2020-04-16T09:05:46+03:00

Крокусы в Донбассе цветут уже во второй раз. Фото: Илья Богатиков

Изменить размер текста: A A

Температура воздуха в ЛНР 16 апреля будет колебаться от 3 градусов ниже нуля ночью до 12 градусов тепла днем.

- С 21.00 15 апреля до 21.00 16 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем без существенных осадков, ветер западный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов тепла, местами в воздухе и на поверхности почвы от нуля до 3 градусов мороза, днем 7-12 градусов выше нуля, - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль – минус 2 градуса, днем – 8-10 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается от нуля до 2 градусов ниже нуля ночью и плюс 7-9 градусов днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от нуля – 2 градусов мороза ночью до 9-11 градусов тепла днем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Минтруда ДНР разъяснили, как организовать дистанционную работу сотрудников

Новый порядок работы ввел Глава Республики на период действия режима повышенной готовности из-за угрозы коронавируса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU