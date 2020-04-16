2020-04-16T08:55:59+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 16 апреля пройдет без осадков

В столице ДНР +13 и пасмурно
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Весна в этом году ранняя, но капризная. Фото: Евгении КарпачевойВесна в этом году ранняя, но капризная. Фото: Евгении Карпачевой
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Похолодание, которое недавно обрушилось на Донбасс с мокрым снегом и порывистым ветром, оказалось недолгим. На смену ему снова пришел апрель - с солнцем и теплым ветром.

Четверг, 16 апреля, ожидается пасмурным, с утра и до самого вечера небо в Донецке будет скрыто за облаками. Без осадков.

Ветер усилится до 24 м/с. Ночью дончанам обещают +1, а днем воздух прогреется до +13. Такие резкие перемены погоды, а вчера срывался снег, могут принести неприятности со здоровьем метеочувствительным людям. А потому контролируйте артериальное давление.

В это время наши предки продолжали следить за льдом: если он на озерах потонет - год будет тяжелым. Садоводы уже начинали сажать груши, сливы, смородину, обрезать деревья и кустарники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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