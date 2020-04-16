Мошенники и грабители терроризируют во время карантина подконтрольный Киеву Донбасс

16 Апр 2020 2020-04-16T12:36:01+03:00

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На фоне карантина из-за COVID-19 полиция фиксирует увеличение количества мошенничеств и разбойных нападений в подконтрольной Киеву Донецкой области.

- Сегодня у нас страдают от разбойных нападений Мирноград (бывший Димитров), Дружковка, Краматорск. Очень интенсивно совершаются указанные преступления. В области участились факты нанесения телесных повреждений и мошенничества. Уже сейчас мы можем прогнозировать увеличение в дальнейшем фактов воровства, - признался на брифинге начальник областного главка Нацполиции Украины Николай Семенишин.

Кстати, количество имущественных краж в регионе пока находится на среднем уровне, но полицейские прогнозируют всплеск преступлений в этом направлении.

Тем временем, люди, которые находятся в замкнутом пространстве, начинают ссориться между собой и берут в руки оружие. Поздно вечером 14 апреля в Славянске прохожие обнаружили на скамейке 50-летнего мужчину в тяжелом состоянии. Полицейские выяснили, что его ранила ножом 39-летняя подруга, которая после конфликта сбежала из квартиры.

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ИСТОЧНИК KP.RU