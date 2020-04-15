2020-04-15T21:04:02+03:00
Общество

«Ее не пугают расстояния!» В «Арт-Донбассе» уникальная фотовыставка «На границе земли и соленого моря»

Она проходит в рамках проекта #АРТДОНБАССОНЛАЙН
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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!» В «Арт-Донбассе» проходит уникальная фотовыставка «На границе земли и соленого моря» Фото: donbass-info.com!» В «Арт-Донбассе» проходит уникальная фотовыставка «На границе земли и соленого моря» Фото: donbass-info.com
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Фотография не знает границ. Ее не пугают расстояния, она понятна в любом уголке земного шара. Несмотря на то, что Донбасс и Приморский край разделяют 9470 километров, расстояние не является преградой и служит своеобразной силой притяжения между Донецком и Владивостоком.

В «Арт-Донбассе» проходит уникальная фотовыставка «На границе земли и соленого моря» Фото: администрация города Донецка

В «Арт-Донбассе» проходит уникальная фотовыставка «На границе земли и соленого моря» Фото: администрация города Донецка

- Увидеть уникальность Приморского края и полюбоваться его красотами можно в художественном музее «Арт-Донбасс», где впервые в рамках интеграционной программы «Россия-Донбасс» открылась фотовыставка из Владивостока «На границе земли и соленого моря», посвящённая 80-летию Приморского края, - рассказали сотрудники музея.

В ее экспозиции 45 потрясающих фоторабот, которые представили 25 фотохудожников из Владивостока и Приморского края.

Напомним, что «Арт-Донбасс» приостановил проведение выставок вживую, но режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавируса – еще не повод отказаться от искусства. Посещать выставки можно на официальном сайте музея artdonbass.ru и страницах в соцсетях ВК и ФБ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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