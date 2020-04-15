Отопительный сезон в Луганске завершится 22 апреля, и в ДНР его тоже могут продлить

15 Апр 2020 2020-04-15T20:04:58+03:00

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Сегодня в Луганске городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности (ТЭБ) и чрезвычайных ситуаций (ЧС) приняла решение о продлении отопительного сезона в городе до 22 апреля включительно. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации.

- Городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС с учетом низких ночных температур, принимая во внимание большое количество населения, вынужденно находящегося дома в условиях низкой физической активности, приняла решение рекомендовать администрации Луганска продлить отопительный сезон, – говорится в сообщении.

Тем временем, министр строительства и ЖКХ ДНР Сергей Наумец сегодня сообщил о том, что в республике подходит к концу отопительный сезон. Однако он отметил, что решение об окончании отопительного сезона принимаются главами местных администраций в зависимости от среднесуточной температуры наружного воздуха. Руководители городов и районов получили такое право в соответствии с распоряжением Главы ДНР № 456 от 27 декабря 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU