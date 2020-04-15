15 Апр 2020 2020-04-15T19:23:03+03:00

Последний раз обмен пленными в Донбассе проходил 29 декабря в районе Горловки Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Об этом сегодня сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова

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Обмен пленными между ДНР и Украиной пройдет 16 апреля. Об этом сегодня сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Ранее объявлялось, что стороны конфликта обменяют пленных до православной Пасхи. Конкретная дата не сообщалась, так как постоянно корректировалась. Как собственно, и место обмена. В этот раз процедура усложняется карантинными мероприятиями из-за угрозы коронавируса.

ЛНР и Киев договорились провести обмен удерживаемыми лицами по формуле «11 на 8». ДНР и Киев обменяют пленных по формуле «10 на 8». Основной проблемой является процессуальная очистка пленников. В республиках Донбасса строго придерживаются достигнутых договоренностей в этом вопросе. В отличие от Украины. Киев до сих пор не провел процессуальную очистку пленников, которых передал в ДНР и ЛНР во время большого обмена в конце 2019 года.

Напомним, что в последний раз обмен в Донбассе проходил 29 декабря в районе Горловки по формуле «124 на 76».

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ИСТОЧНИК KP.RU