2020-04-15T19:15:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ЛНР: в Первомайске ввели строгий режим самоизоляции

Ограничено передвижение всех видов транспорта, кроме специализированного
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время в ЛНР зафиксировали 17 случаев заражения коронавирусомЗа все время в ЛНР зафиксировали 17 случаев заражения коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Первомайске введен строгий режим самоизоляции. Решение об этом приняла чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия Луганской Народной Республики.

- Заслушав и обсудив информацию заместителя главного государственного санитарного врача ЛНР Надежды Качур о регистрации двух новых случаев заболевания Covid-19 в городе Первомайске и учитывая широкий круг контактных с больными лиц, Комиссия поддержала предложение Республиканской санитарно-эпидемиологической станции ЛНР об усилении ограничительных мер на этой территории", - говорится в сообщении комиссии.

Запрет на передвижение введен для передвижения всех видов транспорта, кроме специализированного.

Ограничение вступило в силу в 18.00 15 апреля.

Напомним, что за все время в Республике выявлено 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Первый заболевший Covid-19 житель ЛНР выздоровел и был выписан их больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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