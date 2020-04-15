Коронавирус в ЛНР: в Первомайске ввели строгий режим самоизоляции
В Первомайске введен строгий режим самоизоляции. Решение об этом приняла чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия Луганской Народной Республики.
- Заслушав и обсудив информацию заместителя главного государственного санитарного врача ЛНР Надежды Качур о регистрации двух новых случаев заболевания Covid-19 в городе Первомайске и учитывая широкий круг контактных с больными лиц, Комиссия поддержала предложение Республиканской санитарно-эпидемиологической станции ЛНР об усилении ограничительных мер на этой территории", - говорится в сообщении комиссии.
Запрет на передвижение введен для передвижения всех видов транспорта, кроме специализированного.
Ограничение вступило в силу в 18.00 15 апреля.
Напомним, что за все время в Республике выявлено 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Первый заболевший Covid-19 житель ЛНР выздоровел и был выписан их больницы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава ДНР посетил предприятие по производству дезинфекторов и антисептиков
Дениса Пушилина ознакомили с работой предприятия [видео] (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU