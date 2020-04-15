2020-04-15T18:49:18+03:00
Общество

Пасха в ЛНР 2020: Нуждающиеся жители получат к празднику бесплатные куличи

На Пасху в ЛНР 2020 для благотворительности испекут 15 тысяч куличей
Екатерина Сорока
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Выпекать куличи для благотворительной акции в ЛНР уже стало традициейВыпекать куличи для благотворительной акции в ЛНР уже стало традициейФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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На христианский праздник Пасха в ЛНР 2020 планируют испечь 15 тысяч куличей для нуждающихся. Их будут бесплатно раздавать в управлениях труда и социальной защиты населения Республики, а также в стационарных учреждениях и общественных организациях. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной политики ЛНР.

— Жители Республики из социально незащищенных категорий получат к празднику Светлого Христова Воскресения более 15 тысяч бесплатных куличей от «Луганск-Нива», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Глава Леонид Пасечник сообщил, что на Пасху в ЛНР 2020 комендантский час не отменят. Это делается, чтобы не создавать ажиотаж в церквях во время проведения службы из-за угрозы распространения коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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