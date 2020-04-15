Пасха в ЛНР 2020: Нуждающиеся жители получат к празднику бесплатные куличи
На христианский праздник Пасха в ЛНР 2020 планируют испечь 15 тысяч куличей для нуждающихся. Их будут бесплатно раздавать в управлениях труда и социальной защиты населения Республики, а также в стационарных учреждениях и общественных организациях. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной политики ЛНР.
— Жители Республики из социально незащищенных категорий получат к празднику Светлого Христова Воскресения более 15 тысяч бесплатных куличей от «Луганск-Нива», — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее Глава Леонид Пасечник сообщил, что на Пасху в ЛНР 2020 комендантский час не отменят. Это делается, чтобы не создавать ажиотаж в церквях во время проведения службы из-за угрозы распространения коронавируса.
Читайте также:
В Донецке священники благословили пекарей на выпечку пасхальных куличей
Корреспондент «КП» побывал на одном из донецких хлебозаводов и узнал рецепт праздничной выпечки (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»