Жители Луганского требуют выдать солдат из 59-й бригады ВСУ, убивших женщину
Жители подконтрольного Киеву поселка Луганское устроили пикет возле расположения 59-й бригады с требованием выдать им трех военнослужащих, причастных к убийству женщины. Ее застрелили по подозрению в распространении венерических заболеваний. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Напомним, что накануне Осадчий рассказал о том, как 12 апреля военнослужащий Крайсюк вывел гражданку Когут из дома на улицу и застрелил, после чего скрылся с оружием.
- Командир 59-й бригады полковник Геннадий Шаповалов, опасаясь самосуда над боевиками, приказал усилить охрану расположения соединения и блокпостов, - отметил Осадчий.
Тем временем, командующий так называемой «операцией объединенных сил» генерал Владимир Кравченко, обеспокоенный ростом протестной активности населения, поставил задачу представителям центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) на подготовку видеосюжетов о помощи военных местным жителям. Для этого привлекут съемочные группы «5 канала» и «1+1».
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ИСТОЧНИК KP.RU