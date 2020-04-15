2020-04-15T18:23:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава ДНР посетил предприятие по производству дезинфекторов и антисептиков

Дениса Пушилина ознакомили с работой предприятия [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Дениса Пушилина ознакомили с работой предприятия. Фото: denis-pushilin.ruДениса Пушилина ознакомили с работой предприятия. Фото: denis-pushilin.ru
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил «Центр управления качеством больничной гигиены», где делают дезинфицирующие и антисептические средства. Об этом сообщили на сайте руководителя государства.

- Главный технолог Иван Полищук ознакомил Главу Республики с работой предприятия. Они посетили участок получения экстрактов и синтеза, производство парфюмерно-косметической продукции, экспериментальный участок, лабораторию и участки розлива, фасовки и упаковки, производства средств в индивидуальной упаковке, - рассказали в пресс-службе.

Денис Владимирович отметил, что на сегодняшний день Республика нуждается в той продукции, которая выпускается на этом предприятии.

- В период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции именно ваше предприятие в полном объеме покрывает нужды медучреждений в дезинфицирующих и антисептических средствах. Уверяю, что вы можете рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны руководства Республики, - сказал Денис Пушилин.

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Глава ДНР посетил предприятие по производству дезинфицирующих и антисептических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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