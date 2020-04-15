Больница в Макеевке получила новый аппарат для проведения операций на головном мозге

15 Апр 2020 2020-04-15T22:19:29+03:00

Администрация города проводит мониторинг по каждому учреждению здравоохранения, чтобы узнать какое оборудование необходимо. Фото: michiganautolaw.com

С его помощью операция проходит легче и лучше идет процесс лечения пациента

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Клиническая Рудничная больница Макеевки получила на днях новое оборудование для проведения операций на головном мозге. Об этом сообщили на официальном сайте ДНР.

— Оборудование позволяет проводить операции через единичный прокол, производить хирургические манипуляции при различных патологиях головного мозга, что легче переносится пациентом и улучшает прогноз нейрохирургического лечения, — сообщил заведующий нейрохирургическим отделением больницы Дмитрий Жихарев.

Глава администрации Макеевки Сергей Голощапов рассказал, что новое оборудование для больницы можно получить двумя способами: через министерство здравоохранения ДНР и от предпринимателей. Клинической Рудничной больнице повезло получить операционный аппарат благодаря помощи компании «Мастер-Торг».

— Заявки мы направляем в Министерство здравоохранения ДНР и обращаемся к предпринимателям. Сегодня мы видим хороший пример того, что в нашей Республике есть небезразличные люди, предприниматели, которые не равнодушны к здоровью граждан, — добавил Голощапов.

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ИСТОЧНИК KP.RU