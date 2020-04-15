Больница в Макеевке получила новый аппарат для проведения операций на головном мозге
Клиническая Рудничная больница Макеевки получила на днях новое оборудование для проведения операций на головном мозге. Об этом сообщили на официальном сайте ДНР.
— Оборудование позволяет проводить операции через единичный прокол, производить хирургические манипуляции при различных патологиях головного мозга, что легче переносится пациентом и улучшает прогноз нейрохирургического лечения, — сообщил заведующий нейрохирургическим отделением больницы Дмитрий Жихарев.
Глава администрации Макеевки Сергей Голощапов рассказал, что новое оборудование для больницы можно получить двумя способами: через министерство здравоохранения ДНР и от предпринимателей. Клинической Рудничной больнице повезло получить операционный аппарат благодаря помощи компании «Мастер-Торг».
— Заявки мы направляем в Министерство здравоохранения ДНР и обращаемся к предпринимателям. Сегодня мы видим хороший пример того, что в нашей Республике есть небезразличные люди, предприниматели, которые не равнодушны к здоровью граждан, — добавил Голощапов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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