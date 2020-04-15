2020-04-15T22:19:29+03:00
Здоровье

Больница в Макеевке получила новый аппарат для проведения операций на головном мозге

С его помощью операция проходит легче и лучше идет процесс лечения пациента
Екатерина Сорока
Поделиться:
Администрация города проводит мониторинг по каждому учреждению здравоохранения, чтобы узнать какое оборудование необходимо. Фото: michiganautolaw.comАдминистрация города проводит мониторинг по каждому учреждению здравоохранения, чтобы узнать какое оборудование необходимо. Фото: michiganautolaw.com
Изменить размер текста:

Клиническая Рудничная больница Макеевки получила на днях новое оборудование для проведения операций на головном мозге. Об этом сообщили на официальном сайте ДНР.

— Оборудование позволяет проводить операции через единичный прокол, производить хирургические манипуляции при различных патологиях головного мозга, что легче переносится пациентом и улучшает прогноз нейрохирургического лечения, — сообщил заведующий нейрохирургическим отделением больницы Дмитрий Жихарев.

Глава администрации Макеевки Сергей Голощапов рассказал, что новое оборудование для больницы можно получить двумя способами: через министерство здравоохранения ДНР и от предпринимателей. Клинической Рудничной больнице повезло получить операционный аппарат благодаря помощи компании «Мастер-Торг».

— Заявки мы направляем в Министерство здравоохранения ДНР и обращаемся к предпринимателям. Сегодня мы видим хороший пример того, что в нашей Республике есть небезразличные люди, предприниматели, которые не равнодушны к здоровью граждан, — добавил Голощапов.

Читайте также:

На Украине информационными диверсиями против Донбасса и России займутся киберцентры НАТО

В украинских инфовойсках началась реорганизация (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больница в Макеевке получила новый аппарат для проведения операций на головном мозге
«Почта Донбасса» продолжает доставлять в ДНР заказы из интернет-магазинов России и других стран
«Ее не пугают расстояния!» В «Арт-Донбассе» уникальная фотовыставка «На границе земли и соленого моря»
Отопительный сезон в Луганске завершится 22 апреля, и в ДНР его тоже могут продлить
Коронавирус в ДНР выявлен еще у четверых жителей
Обмен пленными между ДНР и Украиной пройдет 16 апреля
Коронавирус в ЛНР: в Первомайске ввели строгий режим самоизоляции
Коронавирус в ЛНР: Еще у одного жителя Республики выявили Covid-19
Пасха в ЛНР 2020: Нуждающиеся жители получат к празднику бесплатные куличи
Глава ДНР посетил предприятие по производству дезинфекторов и антисептиков
Украинские боевики нанесли артудар по Петровскому району Донецка
Жители Луганского требуют выдать солдат из 59-й бригады ВСУ, убивших женщину
Больница в Новосветловке, восстановленная после обстрелов ВСУ, может принять до 100 человек больных коронавирусом
Житель Донбасса «партизанскими» тропами хотел пронести в ЛНР маски и антисептик
В Минтруда ДНР разъяснили, как организовать дистанционную работу сотрудников
Под Донецком украинские военные вынудили жителей ходить через заминированную посадку
В Ясиноватой спасатели ДНР сняли с водонапорной башни двух детей
По домам жителей Донецка стреляли каратели из 28-й бригады ВСУ