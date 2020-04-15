2020-04-15T16:47:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Больница в Новосветловке, восстановленная после обстрелов ВСУ, может принять до 100 человек больных коронавирусом

Больница находится на пути следования из всех международных пунктов пропуска ЛНР
Екатерина Сорока
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В ЛНР более четырех тыс. жителей ЛНР находятся под наблюдением медиков с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции нового типа. Фото: lug-info.comВ ЛНР более четырех тыс. жителей ЛНР находятся под наблюдением медиков с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции нового типа. Фото: lug-info.com
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Новосветловская больница, обстрелянная украинскими боевиками еще в 2014 году, восстановлена и готова принять на обсервацию до 100 человек больных коронавирусом. Об этом сообщил главный врач больницы Павел Ляскевич.

— Для исполнения указа Главы ЛНР Леонида Пасечника и приказов Министерства здравоохранения часть коечного фонда Новосветловской больницы было перепрофилировано в обсервационное отделение для изоляции людей, прибывших из стран неблагополучных по COVID-19, — рассказал главврач.

Место для обсервации было выбрано не случайно. Новосветловская больница имеет выгодное расположение на пути всех международных пунктов пропуска ЛНР с Россией.

— Отделение было развернуто 23 марта. За это время обсервацию в отделении прошли 95 человек, 91 из них уже получили отрицательные тесты на коронавирус и выписаны, — добавил главврач, — Сейчас еще находятся в боксированном отделении семья из трех человек и один мужчина, прибывший из Польши.

Больница обеспечена всеми необходимыми медикаментами, предметами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. Правда, обследования на выявление коронавируса здесь пока не делают. Всеми тестами занимается лаборатория республиканской санитарно-эпидемиологической станции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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