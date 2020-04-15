2020-04-15T15:34:14+03:00
Политика

Житель Донбасса «партизанскими» тропами хотел пронести в ЛНР маски и антисептик

Нарушителя задержали украинские пограничники
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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У задержанного обнаружили резиновые перчатки, защитные маски и антисептик на 5 тысяч гривен. Фото: ГПСУУ задержанного обнаружили резиновые перчатки, защитные маски и антисептик на 5 тысяч гривен. Фото: ГПСУ
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43-летний житель Донбасса пытался нелегально попасть в Первомайск на территории ЛНР, где проживают его родственники. В гости шел не с пустыми руками – нес резиновые перчатки, защитные маски и антисептик.

Нарушитель не дошел до линии разграничения всего 300 метров. Его задержали украинские пограничники на окраине Попасной, которая контролируется ВСУ. Во время досмотра стражи кордона нашли у мужчины резиновые перчатки в количестве 100 пар, защитные маски – 100 пар и 4,5 литра антисептика. Кстати, сам нелегал придерживался обязательного карантинного правила - был в маске.

Задержанный признался, что эти товары индивидуальной защиты намеревался реализовать на территории ЛНР втридорога. Впрочем, и в самой Украине все эти вещи являются дефицитом и продаются с хорошей наценкой.

Товар стоимостью почти 5 тысяч гривен (более 12 тысяч рублей) был изъят, к тому же мужчина заплатит немалый штраф за нарушение порядка перемещения товаров в районе проведения ООС.

Отметим, что попасть на территорию ЛНР и вернуться обратно сейчас можно только «партизанскими» тропами. Единственный контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) в Станице Луганской сейчас закрыт из-за карантина. Впрочем, и до пандемии коронавируса жители Первомайска и Кировска (территория ЛНР) частенько нелегально пересекали линию соприкосновения. Уж слишком далеко и накладно добираться до Станицы Луганской или Горловки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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