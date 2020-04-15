Под Донецком украинские военные вынудили жителей ходить через заминированную посадку

15 Апр 2020 2020-04-15T12:56:37+03:00

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Украинские военные перекопали единственную дорогу, которая соединяет прифронтовые поселок Опытное и город Авдеевку. Теперь жители поселка не могут проехать и вынуждены ходить через заминированную посадку.

Опытное и Авдеевка, расположенные в нескольких километрах от Донецка, сейчас контролируются ВСУ. Украинские вояки ведут себя на занятой в 2014 году территории Донбасса, как немецко-фашистские оккупанты. И этот случай тому наглядное подтверждение.

- По дороге из поселка Опытное, в котором отсутствуют все коммуникации, местные жители перемещались пешком, на мопедах и велосипедах в Авдеевку, где работают магазины, банкоматы и больницы, - рассказал на своей странице в Facebook руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин. – После перекопки люди вынуждены обходить ров через заминированную посадку.

Гуманитарные организации также использовали эту дорогу для доставки помощи. В прошлом году по дороге в поселок приезжала координатор системы ООН в Украине.

Каплин также сообщил, что в Опытном остаются жить 38 мирных жителей. У них седьмой год отсутствуют свет, газ, вода, транспортное сообщение и магазины.

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ИСТОЧНИК KP.RU