В Ясиноватой спасатели ДНР сняли с водонапорной башни двух детей

15 Апр 2020 2020-04-15T11:40:30+03:00

Спасатели по приставной лестнице добрались до окна водонапорной башни. Фото: МЧС ЛНР

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Сотрудникам МЧС ДНР 14 апреля пришлось проводить целую спасательную операцию в Ясиноватой, чтобы снять двух детей с нефункционирующей водонапорной башни, расположенной по улице Некрасова. Это самый центр города.

- Спасатели из Ясиноватой по трехколенной лестнице спустили двоих детей из окна водонапорной башни на землю, - рассказали в пресс-центре МЧС Республики. - От МЧС привлекались 1 машина спецтехники и 6 сотрудников.

Спасенные детки оказались не такими уж маленькими - 2003 и 2004 годов рождения. Вместо дистанционной учебы в школе они предпочли более веселые занятия. Но, забравшись на башню, не смогли самостоятельно с нее слезть.

В спасательном ведомстве напоминают родителям о необходимости контроля за детьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU