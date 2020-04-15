2020-04-15T10:46:17+03:00
Политика

По домам жителей Донецка стреляли каратели из 28-й бригады ВСУ

В поселке Старомихайловка на западной окраине столицы ДНР были повреждены 13 домов
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По домам жителей Старомихайловки каратели выпустили 180 снарядов из автоматической пушки БМП-2. Фото: Пресс-центр штаба ООСПо домам жителей Старомихайловки каратели выпустили 180 снарядов из автоматической пушки БМП-2. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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В минувший день, 14 апреля, вооруженные формирования Украины 11 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 222 снаряда, мины и гранаты. Для сравнения – 13 апреля ВФУ выпустили 66 боеприпасов. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Основную мощь своего огня украинские каратели обрушили на поселок Старомихайловка на западе Донецка. По домам лупили из минометов, пушек БМП-2 и гранатометов. В итоге были повреждены 13 домов. Лишь по счастливой случайности никто из жителей не пострадал. В управлении Народной милиции ДНР сообщили, что Старомихайловку обстреливали боевики из 28-й отдельной механизированной бригады, которой командует Максим Марченко.

Также на донецком направлении обстрелам подверглись районы поселков Александровка, Жабичево и села Васильевка, расположенного вблизи Ясиноватой. На горловском направлении – район поселка шахты 6\7. А также окрестности сел Петровское и Коминтерново на мариупольском направлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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