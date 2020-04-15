В Краматорске взорвавшийся миномет убил украинского спецназовца

15 Апр 2020 2020-04-15T09:55:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем 14 апреля в подконтрольном Украине Краматорске во время плановых учебных стрельб на полигоне произошел взрыв 82-мм миномета. Погиб 24-летний старший солдат роты спецназа отряда специальных операций. Еще восемь военнослужащих получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР).

Сейчас следователи ГБР расследуют обстоятельства происшествия. По предварительной информации, оно произошло из-за нарушения правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины).

- Проводится осмотр места происшествия, допрос участников и очевидцев происшествия, а также следственные эксперименты. Готовятся ходатайства о назначении соответствующих экспертиз, – уточняется в сообщении.

Это далеко не первый случай гибели военных ВСУ от взрыва миномета. Печальную известность в войсках получил миномет украинского производства «Молот». Так, 6 июля 2018 года на территории Ровенского полигона от взрыва этого хваленого изделия погибли трое военнослужащих, еще девять получили ранения. 25 сентября того же года «Молот» взорвался в одной из частей в Донбассе. Трое бойцов были ранены. За два года использования «Молот» угробил 11 "защитников" Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донбассе украинские военные, когда готовили себе еду, сожгли дорогостоящий комплекс РЭБ «Буковель»

Происшествие случилось рядом с селом Новозвановка в 20-м батальоне радиоэлектронной борьбы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU