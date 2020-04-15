2020-04-15T09:13:23+03:00
Политика

В Горловке 75-летняя женщина не успела спастись от вспыхнувшей, как порох, сухой травы

От костра с мусором загорелась сухая трава
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Пожилая женщина жгла мусор рядом с сухой травой. Фото: МЧС ЛНРПожилая женщина жгла мусор рядом с сухой травой. Фото: МЧС ЛНР
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13 апреля в селе Рясное в Центрально-Городском районе Горловки произошел пожар, в результате которого пострадала женщина 1945 года рождения. От полученных ожогов она скончалась в больнице. Об этом сообщили в пресс-центре МЧС ДНР.

- Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора. Огнем уничтожено деревянное ограждение и 50 кв. м сухой травы, а также одежда на пострадавшей. – говорится в сообщении.

Для тушения пожара от МЧС ДНР привлекались 1 машина спецтехники и 4 спасателя.

В спасательном ведомстве вновь напоминают жителям об опасности поджогов сухой травы и разведения костров. Кстати, сейчас большинство пожаров связано именно с горением прошлогодней растительности.

В частности, 14 апреля в урочище Румянцево в Горловском лесхозе горел лиственный лес. Пожаром была уничтожена низовая подстилка на площади полтора гектара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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