В Горловке 75-летняя женщина не успела спастись от вспыхнувшей, как порох, сухой травы
13 апреля в селе Рясное в Центрально-Городском районе Горловки произошел пожар, в результате которого пострадала женщина 1945 года рождения. От полученных ожогов она скончалась в больнице. Об этом сообщили в пресс-центре МЧС ДНР.
- Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора. Огнем уничтожено деревянное ограждение и 50 кв. м сухой травы, а также одежда на пострадавшей. – говорится в сообщении.
Для тушения пожара от МЧС ДНР привлекались 1 машина спецтехники и 4 спасателя.
В спасательном ведомстве вновь напоминают жителям об опасности поджогов сухой травы и разведения костров. Кстати, сейчас большинство пожаров связано именно с горением прошлогодней растительности.
В частности, 14 апреля в урочище Румянцево в Горловском лесхозе горел лиственный лес. Пожаром была уничтожена низовая подстилка на площади полтора гектара.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Донбассе украинские военные, когда готовили себе еду, сожгли дорогостоящий комплекс РЭБ «Буковель»
Происшествие случилось рядом с селом Новозвановка в 20-м батальоне радиоэлектронной борьбы (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU