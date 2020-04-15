2020-04-15T08:14:08+03:00
Политика

Погода на день в Луганске: 15 апреля будут дождь, штормовой ветер и 7 градусов тепла

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 20 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
В Луганске ожидается дождливая и холодная погода. Фото: instagram.com/kata_scherВ Луганске ожидается дождливая и холодная погода. Фото: instagram.com/kata_scher
Изменить размер текста:

15 апреля на территории Луганской Народной Республики будет облачно, ночью без существенных осадков, утром и днем осадки, преимущественно в виде дождя, местами сильные. Ветер юго-западный с переходом днем на северо-западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днем 2-7 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 6-8 градусов, днем – 3-5 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается от 5 до 7 градусов выше нуля ночью и плюс 3-5 градусов днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 6-8 градусов ночью до 2-4 градусов тепла днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 15 апреля – 05.01, время захода – 19.48. Продолжительность светового дня составит 14 часов 47 минут.

16 апреля осадков не ожидается, ночью местами на поверхности почвы и в воздухе возможны заморозки от нуля до минус 3 градусов, днем температура воздуха повысится на 4-6 градусов, также ожидаются порывы западного ветра до 15-20 м/с. Ночью 17 апреля пройдет небольшой дождь, днем без осадков, в течение суток ожидаются порывы западного ветра до 17-22 м/с. Температурный фон незначительно повысится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ЛНР, последние новости на 14 апреля 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ЛНР на 14 апреля 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Донецком украинские военные вынудили жителей ходить через заминированную посадку
В Ясиноватой спасатели ДНР сняли с водонапорной башни двух детей
По домам жителей Донецка стреляли каратели из 28-й бригады ВСУ
В Краматорске взорвавшийся миномет убил украинского спецназовца
В Горловке 75-летняя женщина не успела спастись от вспыхнувшей, как порох, сухой травы
Погода на день в Луганске: 15 апреля будут дождь, штормовой ветер и 7 градусов тепла
Погода на день в Донецке: 15 апреля будет дождь и не более +10 градусов
В ЛНР комендантский час на Пасху не отменят
В ДНР коронавирусом заразились двое медиков
Украинский солдат застрелил в Донбассе женщину, обвинив в распространении вензаболеваний
Стоп Covid-19! В ДНР взяли на контроль дезинфекцию такси
Как детвора преобразила простреленные ворота в Куйбышевском районе Донецка
В ДНР заявили о новых случаях заражения коронавирусом
Коронавирус в ЛНР: зафиксировано два новых случая заражения Covid-19
Погода на 15 апреля в Донецке: мокрый снег, порывы ветра до 20 метров в секунду
В Старомихайловке украинские боевики повредили тринадцать жилых домов
В Донбассе украинские военные, когда готовили себе еду, сожгли дорогостоящий комплекс РЭБ «Буковель»
Окончательного решения по проведению Парада Победы в Донецке пока нет
В ДНР первые выздоровевшие от коронавируса пациенты выписаны из больницы
В ДНР уже четвертый день нет прироста подтвержденных случаев коронавируса
Глава ЛНР Леонид Пасечник: 14 апреля навсегда останется датой начала кровопролития в Донбассе
Украинские военные пригнали три БМП к участку разведения сил на юге Донбасса
Украинские боевики за сутки обстреляли 11 городов и сел ДНР