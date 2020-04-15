Погода на день в Луганске: 15 апреля будут дождь, штормовой ветер и 7 градусов тепла

15 Апр 2020 2020-04-15T08:14:08+03:00

В Луганске ожидается дождливая и холодная погода. Фото: instagram.com/kata_scher

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 20 метров в секунду

Изменить размер текста: A A

15 апреля на территории Луганской Народной Республики будет облачно, ночью без существенных осадков, утром и днем осадки, преимущественно в виде дождя, местами сильные. Ветер юго-западный с переходом днем на северо-западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днем 2-7 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 6-8 градусов, днем – 3-5 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается от 5 до 7 градусов выше нуля ночью и плюс 3-5 градусов днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 6-8 градусов ночью до 2-4 градусов тепла днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 15 апреля – 05.01, время захода – 19.48. Продолжительность светового дня составит 14 часов 47 минут.

16 апреля осадков не ожидается, ночью местами на поверхности почвы и в воздухе возможны заморозки от нуля до минус 3 градусов, днем температура воздуха повысится на 4-6 градусов, также ожидаются порывы западного ветра до 15-20 м/с. Ночью 17 апреля пройдет небольшой дождь, днем без осадков, в течение суток ожидаются порывы западного ветра до 17-22 м/с. Температурный фон незначительно повысится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ЛНР, последние новости на 14 апреля 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ЛНР на 14 апреля 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU