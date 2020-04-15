Погода на день в Донецке: 15 апреля будет дождь и не более +10 градусов
Утром 15 апреля в Донецке и Донецкой Народной Республике будет идти дождь, местами с мокрым снегом. К середине дня осадки закончатся. Днем ожидается облачная погода, под вечер даже выглянет солнышко.
В течение суток столбики термометров будут находиться на отметках от 6 до 10 градусов выше нуля.
Ветер будет дуть преимущественно в северо-западном направлении, скорость воздушных масс составит от 4 до 6 м/с. Порывами до 12 м/с.
15 апреля почитается память преподобного Тита чудотворца и мученика Поликарпа. В народе Тита называли Ледоломом, поскольку в это время вскрывались реки. К середине апреля выходили зимние запасы. В народе говорили: «Ничего нет, ни крохи, ни зерна, ни капли»; «Поликарпов день — начало бесхлебицы». Наши предки считали: если в этот день вешние воды текут медленно, лед тонет, то будет тяжело народу в этом году.
16 и 17 апреля осадков не ожидается. Лишь местами возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха поднимется до 14-15 градусов тепла. А вот по ночам будет около нуля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коронавирус в ДНР: зафиксировано 4 новых случая заражения Covid-19
За все время коронавирус в ДНР выявлен у 22 жителей (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU