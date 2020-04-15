2020-04-15T07:52:28+03:00
Политика

Погода на день в Донецке: 15 апреля будет дождь и не более +10 градусов

В Донецке будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 12 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
В Донецке с утра будет дождь, а к вечеру может и солнышко проглянутьВ Донецке с утра будет дождь, а к вечеру может и солнышко проглянутьФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Изменить размер текста:

Утром 15 апреля в Донецке и Донецкой Народной Республике будет идти дождь, местами с мокрым снегом. К середине дня осадки закончатся. Днем ожидается облачная погода, под вечер даже выглянет солнышко.

В течение суток столбики термометров будут находиться на отметках от 6 до 10 градусов выше нуля.

Ветер будет дуть преимущественно в северо-западном направлении, скорость воздушных масс составит от 4 до 6 м/с. Порывами до 12 м/с.

15 апреля почитается память преподобного Тита чудотворца и мученика Поликарпа. В народе Тита называли Ледоломом, поскольку в это время вскрывались реки. К середине апреля выходили зимние запасы. В народе говорили: «Ничего нет, ни крохи, ни зерна, ни капли»; «Поликарпов день — начало бесхлебицы». Наши предки считали: если в этот день вешние воды текут медленно, лед тонет, то будет тяжело народу в этом году.

16 и 17 апреля осадков не ожидается. Лишь местами возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха поднимется до 14-15 градусов тепла. А вот по ночам будет около нуля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР: зафиксировано 4 новых случая заражения Covid-19

За все время коронавирус в ДНР выявлен у 22 жителей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Донецком украинские военные вынудили жителей ходить через заминированную посадку
В Ясиноватой спасатели ДНР сняли с водонапорной башни двух детей
По домам жителей Донецка стреляли каратели из 28-й бригады ВСУ
В Краматорске взорвавшийся миномет убил украинского спецназовца
В Горловке 75-летняя женщина не успела спастись от вспыхнувшей, как порох, сухой травы
Погода на день в Луганске: 15 апреля будут дождь, штормовой ветер и 7 градусов тепла
Погода на день в Донецке: 15 апреля будет дождь и не более +10 градусов
В ЛНР комендантский час на Пасху не отменят
В ДНР коронавирусом заразились двое медиков
Украинский солдат застрелил в Донбассе женщину, обвинив в распространении вензаболеваний
Стоп Covid-19! В ДНР взяли на контроль дезинфекцию такси
Как детвора преобразила простреленные ворота в Куйбышевском районе Донецка
В ДНР заявили о новых случаях заражения коронавирусом
Коронавирус в ЛНР: зафиксировано два новых случая заражения Covid-19
Погода на 15 апреля в Донецке: мокрый снег, порывы ветра до 20 метров в секунду
В Старомихайловке украинские боевики повредили тринадцать жилых домов
В Донбассе украинские военные, когда готовили себе еду, сожгли дорогостоящий комплекс РЭБ «Буковель»
Окончательного решения по проведению Парада Победы в Донецке пока нет
В ДНР первые выздоровевшие от коронавируса пациенты выписаны из больницы
В ДНР уже четвертый день нет прироста подтвержденных случаев коронавируса
Глава ЛНР Леонид Пасечник: 14 апреля навсегда останется датой начала кровопролития в Донбассе
Украинские военные пригнали три БМП к участку разведения сил на юге Донбасса
Украинские боевики за сутки обстреляли 11 городов и сел ДНР