Погода на день в Донецке: 15 апреля будет дождь и не более +10 градусов

15 Апр 2020 2020-04-15T07:52:28+03:00

В Донецке с утра будет дождь, а к вечеру может и солнышко проглянуть Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

В Донецке будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 12 метров в секунду

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Утром 15 апреля в Донецке и Донецкой Народной Республике будет идти дождь, местами с мокрым снегом. К середине дня осадки закончатся. Днем ожидается облачная погода, под вечер даже выглянет солнышко.

В течение суток столбики термометров будут находиться на отметках от 6 до 10 градусов выше нуля.

Ветер будет дуть преимущественно в северо-западном направлении, скорость воздушных масс составит от 4 до 6 м/с. Порывами до 12 м/с.

15 апреля почитается память преподобного Тита чудотворца и мученика Поликарпа. В народе Тита называли Ледоломом, поскольку в это время вскрывались реки. К середине апреля выходили зимние запасы. В народе говорили: «Ничего нет, ни крохи, ни зерна, ни капли»; «Поликарпов день — начало бесхлебицы». Наши предки считали: если в этот день вешние воды текут медленно, лед тонет, то будет тяжело народу в этом году.

16 и 17 апреля осадков не ожидается. Лишь местами возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха поднимется до 14-15 градусов тепла. А вот по ночам будет около нуля.

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ИСТОЧНИК KP.RU