2020-04-14T23:16:48+03:00
Общество

В ЛНР комендантский час на Пасху не отменят

Об этом заявил Глава Республики
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Пасечник: «Комендантский час на Пасху не отменю». Фото: ФейсбукПасечник: «Комендантский час на Пасху не отменю». Фото: Фейсбук
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В ЛНР комендантский час в связи с празднованием светлого праздника Пасхи не отменят. Об этом на встрече с представителями Правительства Республики сообщил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- Мною лично принято решение не отменять комендантский час, - сказал Леонид Пасечник.

Он пояснил, что это сделано, чтобы не создавать ажиотаж в церквях во время проведения службы.

- На сегодняшний день недопустимо собирать в одном месте огромное количество людей, потому что мы знаем, что, несмотря на то, что активность коронавируса в общем-то, согласно имеющейся официальной информации, потихонечку идет на спад, все же на сегодняшний день эта инфекция представляет особую опасность, поэтому этого делать как минимум нежелательно, - акцентировал внимание Глава Республики.

В ЛНР комендантский час действует ежесуточно с 23.00 до 04.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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