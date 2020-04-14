В ДНР коронавирусом заразились двое медиков

14 Апр 2020 2020-04-14T22:09:11+03:00

Об этом сообщили на брифинге в Минздраве

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В ДНР два медицинских работника заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня заявили в Министерстве здравоохранения Республики.

- Официально опровергаем многочисленные слухи и фейки, распространяемые в соцсетях о якобы большом количестве тяжелобольных с COVID-19, множестве зараженных медиков, а также умерших от COVID-19. На сегодня среди медработников два заболевших, из них - одна пациентка с тяжелым течением, которая идет на поправку, - подчеркнули в Минздраве.

Ранее сегодня стало известно о первых двух пациентах, выписанных из больницы с отрицательными результатами на COVID-19, а также о четырех новых случаях заражения. Эти люди контактировали с ранее заболевшими. С учетом последних данных, в инфекционных стационарах с коронавирусом остаются двадцать человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU